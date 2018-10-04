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ثقافة

مناقشة مستقبل ومعوقات مسرح الطفل في اتحاد كتاب مصر اليوم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقيم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة المفكر والشاعر د. علاء عبد الهادى، ندوة بعنوان "مسرح الطفل.. المستقبل والمعوقات"، ذلك اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر الاتحاد بالزمالك. 

يشارك في الندوة الكاتب أحمد زحام، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، والشاعر عبده الزراع ، وتدير الندوة ياسمين مجدي.

وتعرض الندوة لقضايا مسرح الطفل بين الطموحات المستقبلية للمسرح وبين معوقات تنفيذ وعرض الأعمال الفنية للطفل. ويتحدث المشاركون من وحي تجاربهم في تحويل نصوصهم إلى عروض مسرحية، مع محاولتهم ككتاب أطفال لرصد القنوات والهيئات المختلفة التي ترعي تقديم العروض المسرحية للطفل. 

الندوة هي واحدة من الفعاليات الشهرية التي تقيمها شعبة أدب الأطفال برئاسة عبده الزراع في اتحاد كتاب مصر، وبعضوية كل من انتصار عبد المنعم، د.أشرف قادوس ، مصطفى غنايم ، ياسمين مجدي.

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