مناقشة مستقبل ومعوقات مسرح الطفل في اتحاد كتاب مصر اليوم

تقيم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة المفكر والشاعر د. علاء عبد الهادى، ندوة بعنوان "مسرح الطفل.. المستقبل والمعوقات"، ذلك اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر الاتحاد بالزمالك.





يشارك في الندوة الكاتب أحمد زحام، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، والشاعر عبده الزراع ، وتدير الندوة ياسمين مجدي.





وتعرض الندوة لقضايا مسرح الطفل بين الطموحات المستقبلية للمسرح وبين معوقات تنفيذ وعرض الأعمال الفنية للطفل. ويتحدث المشاركون من وحي تجاربهم في تحويل نصوصهم إلى عروض مسرحية، مع محاولتهم ككتاب أطفال لرصد القنوات والهيئات المختلفة التي ترعي تقديم العروض المسرحية للطفل.



