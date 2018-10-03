عبلة ابراهيم : المرأة أصبحت عمدة وانتهى وقت الشعارات الوهمية

قالت دكتور عبلة إبراهيم رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا ما يحدث فى وزارة التنمية المحلية خطوات أتمنى تطبيقها سريعًا فى جميع الوزارات .



وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد انتهى عصر الشعارات الوهمية فنحن نرى خطوات إيجابية لتمكين المرأة منها مشروع تكافل وكرامة و"مشروعك " الذى اختص بفتح مشروعات صغيرة للمرأة الأكثر احتياجًا وهى مشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع .



وأكدت أن المرأة استطاعت إثبات جدارتها فى الكثير من المناصب القيادية التى كانت حكرًا على الرجال فنجد المرأة أصبحت عمدة وسيتكرر الأمر لأنها أصبحت قدوة.



ونوهت لأهمية تدخل وزارة العدل لتعديل القوانين الخاصة بالحضانةورؤية الأطفال وأن يقرها مجلس النواب ، لأن ذلك فى صالح الاسرة والطفل والزوج ويؤدى فى النهاية للاستقرار.



جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى اتخذ خطوات لدعم المرأة ،حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى للوزارة وهى معنية بشئون المرأة، كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة.



كما تستعد الوزارة لإطلاق مبادرة "معًا ضد العنف"، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتمكينها اقتصاديًا من خلال مبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالى 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة، بإجمالى مبالغ حوالى مليون جنيه.