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محافظات

خطة لتطوير منظومة النظافة ببني سويف.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:09 م
خطة لتطوير منظومة
خطة لتطوير منظومة النظافة ببني سويف
أكد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف على أنه تم تكليفه من قبل المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بمراجعة كافة مكونات منظومة النظافة بالمحافظة ، لتقييم الوضع الحالي من كافة النواحي، والوقوف على نقاط القصور لتلافيها ، وتقوية أوجه الدعم المتوافرة بالمنظومة.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المنظومة وفق هدف عام وهو تحقيق الحل الأمثل لمشكلة القمامة وتحقيق الاستفادة التامة من المخلفات بمختلف أنواعها والوصول إلى أقل نسبة مدفونات ، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح نائب المحافظ إلى أنه تم تكليفه بمراجعة منظومة النظافة بالمحافظة من كافة النواحي العملية والإجرائية والفنية خاصة منظومة الجمع والأدوات والمعدات المتاحة والعمال والوضع القائم لعملية الفرز والتدوير ، وذلك لوضع تصور عملي يمكن تنفيذه للدفع بالمنظومة نحو تحقيق أفضل نتائج.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد العضوي بناحية قرية سنور مركز بني سويف شرق النيل، ضمن الزيارات التفقدية لمنظومة النظافة بالمحافظة للدفع بالقطاع ، حيث تم انشاء المصنع عام 2003 على مساحة 5.12 فدان ،وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أسمنت بني سويف (تيتان) في مايو 2015 لاستخراج مادة RDF كوقود حيوي.

وأكد نائب المحافظ سعي المحافظة لتحسين مستوى منظومة النظافة بشكل متكامل يشمل كافة مكونات المنظومة بداية من المنبع وحتى المخرجات النهائية لها، وتحقيق كامل عوائدها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي تصب في نهاية الأمر لصالح المواطن في القرية والمدينة، متفقدا مكونات المصنع ومراحل التدوير، واستمع من المختصين لبعض المعوقات ، والتي من أهمها انخفاض الوارد للمصنع من القمامة ، مشيرا إلى أن خطة تطوير المنظومة ستراعي تفعيل الجمع السكني بالشكل المطلوب .
خطة لتطوير منظومة النظافة ببني سويف.. صور
خطة لتطوير منظومة النظافة ببني سويف.. صور

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