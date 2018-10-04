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برلمان

برلماني يدعو الحكومة لتبني مبادرة لعلاج مرضى الفشل الكلوي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:39 ص
النائب عصام خلاف
النائب عصام خلاف
معتز الخصوصى
ناشد النائب عصام عبدالعزيز خلاف، عضو مجلس النواب، عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبني مبادرة أو حملة قومية لعلاج مرضى الفشل الكلوي، على غرار مبادرة القضاء على فيروس "سي".

وقال "خلاف"، في بيان أمس، إن هناك معاناة حقيقية يومية يعيشها مرضى الفشل الكلوي وذووهم أثناء عملية الغسيل، خلال عمليات التنقل أو خلال الانتظار لإجراء العملية وما بين ضعف التجهيزات والخدمات المقدمة لهم من جانب المستشفيات.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستشعر حجم المعاناة التي يعيشها أبناؤه المرضى، ومن هنا تأتي قراراته ومبادراته الإنسانية، ويدرك تمامًا أن الصحة أحد مقومات إعادة بناء الإنسان المصري.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون للدولة دور كبير في علاج مرض الفشل الكلوي ووضع خطط ورؤى للقضاء عليه، بعد أن تفشى بين المصريين خلال السنوات الأخيرة.

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