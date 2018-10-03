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ديني

البحوث الإسلامية يستعرض أسباب التطرف في لقاء علمي مع الطلاب الوافدين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
عقد مجمع البحوث الإسلامية، لقاءً علميًا للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، لمناقشة أسباب ومظاهر التطرف وكيف يفكر المتطرفون؟، والرد الأمثل على ماتطرحه تيارات العنف والتطرف من شبهات، وذلك ضمن سلسلة علمية ومنهجية لمواجهة الإرهاب لتحصين هؤلاء الطلاب من الاستقطاب والاختطاف الفكري.

وتضمن اللقاء مع الطلاب عرض نماذج من شبهات المتطرفين والردود العقلانية عليها قبل النصية لبيان الأغراض الدنيئة لتلك التيارات التي تتخذ من الأحكام الشرعية طريقا، للتأثير على عقول الناس وتشتيت أذهانهم، لأجل تحقيق أهدافهم الخبيثة.

ويأتي تنظيم تلك اللقاءات والأنشطة المستمرة انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف ورعايته للطلاب الوافدين وتوجيهات الإمام الأكبر بالتواصل المستمر مع هؤلاء الطلاب وتقديم كل سبل الدعم العلمي والمعنوي لهم، بما يحقق رسالة الأزهر العالمية في نشر منهجه الوسطي في شتى بقاع الأرض من خلال طلابه الذين تربوا على الوسطية والاعتدال.

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