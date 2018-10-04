ستيفان روماتيه يهنئ سفارتي ألمانيا وجورجيا بعيدهما الوطني

هنأ السفير ستيفان روماتيه، سفير دولة فرنسا بالقاهرة، سفارتي ألمانيا وجورجيا لاحتفالهما باليوم الوطني لدولتيهما حيث قال: "مبروك لأصدقائنا في سفارتي ألمانيا وجورجيا بالقاهرة ليومهما الوطني الرائع إنه نجاح رائع".





وكان السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوُي، قد استقبل بالأمس مئات من الضيوف المصريين والدوليين البارزين من مجالات السياسة والدبلوماسية والأعمال والمجتمع المدني، في حفل الاستقبال بمقر إقامته بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية.





وأوضح أن موضوع "المياه"، الذي تم اختياره للحديث عنه في هذه المناسبة، يرجع إلى أهميته الكبرى بالنسبة لمصر؛ لأنها هبة النيل في العصور التاريخية، مشيرا إلى أن ندرة المياه والتلوث وإساءة استخدام المياه تمثل تحديات رئيسية لمصر والمنطقة بأكملها.