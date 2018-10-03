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أخبار العالم

إطلاق نار في مقر فتح الله جولن بالولايات المتحدة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:55 م
فتح الله كولن
فتح الله كولن
أ ش أ
أعلن متحدث باسم رجل الدين التركي فتح الله جولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أن حارس أمن في مقر جولن بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أطلق أعيرة نارية تحذيرية تجاه مسلح اقترب من المقر.

وأشار المتحدث ، وفقا لقناة (الحرة )الأمريكية ، إلى أن المسلح لاذ بالفرار، وقد جرى استدعاء قوات الشرطة إلى المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة حضرت إلى مقر إقامة جولن وفتحت تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن جولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش في منفاه في الولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب ضد أردوغان في 15 يوليو 2016، وهو ما ينفيه جولن .

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