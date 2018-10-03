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برلماني سوري عن تواجد قوات أجنبية: برغبة الدولة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
توك شو
قال مهند علي الحاج، عضو مجلس الشعب السوري، إن علاقة الجهورية العربية السورية مع الدول العربية لم تنقطع بشكل عام، لافتا إلي أن هناك دولا معروفة شاركت في سفك الدم السوري.

وأضاف "الحاج"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن"،: «هناك دول معرفة بعينها اشتركت في سفك الدم السوري، ومولت الإرهابيين وأيضا استثمرت حدودها لإدخال الإرهابيين»، مؤكدا: «هناك دول لم تناصب الدولة السورية أي عداء، بل ساعدت الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب».

وأشار إلى أن «هناك الكثير من الأيادي البيضاء لمصر وتدخلها لحقن دماء السوريين من خلال الإتفاقيات التي في الغوطة وغيرها من المناطق»، مؤكدا أن تواجد القوات الأجنبية بشكل عام علي الأراضي السورية هو برغبة الدولة، معقبا: «هناك معاهدات دفاعية موقعة بين سوريا وإيران والمقاومة الإسلامية في لبنان وبين روسيا أيضا».

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