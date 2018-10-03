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أخبار العالم

البنك الدولي: وصول معدل النمو بمصر إلى 5.8% في عام 2020

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
توقع البنك الدولي في تقرير صادر عنه ارتفاع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% عام 2018، مشيرا إلى إحتمالية وصول معدل النمو في مصر فقط نسبة 5.8% عام 2020.

وقال التقرير إن هذه الزيادة ستكون مدفوعة ببرنامج الإصلاح الذي شمل تحرير سعر الصرف، وترشيد الطاقة، وزيادة الحماية الإجتماعية للفقراء.

وأضاف أن الإصلاحات في المنطقة أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، مما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

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