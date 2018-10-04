انطلاق مبادرة مجلس الشباب كراسة وقلم بمدارس الغربية

زار أعضاء مجلس الشباب المصرى بالغربية، مدارس التربية الفكرية بشارع سعيد وقرية نواج، ومدرسة عبدالله بن الزبير الجلاء، وذلك لدفع المصاريف المدرسية وكذلك دفع التأمين الصحى للتلاميذ وتوزيع الأدوات المدرسية والحلويات والبسكويت عليهم فى جو ملئ بالفرحة والسعادة.



يأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة "كراسة وقلم"، التي ينظمها مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي، وذلك لرفع بعض الأعباء عن اولياء الأمور والنهوض بالعملية التعليمية



وشكر المجلس العاملين بإدارة شرق طنطا التعليمية والمستشار أحمد العبد رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس بالغربية.



ومن المقرر أن يجوب المجلس باقى مراكز المحافظة الأسبوع المقبل.

