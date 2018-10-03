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أخبار العالم

تأجيل تنفيذ توسعة بـ 36 مليار دولار فى مطار آل مكتوم بدبي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت مصادر مطلعة إنه تم تأجيل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بدبي التي تهدف لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025.

ويهدف المطار، الذي افتتح أمام حركة المسافرين في عام 2013، لأن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، لكنه لا يتعامل حاليا إلا مع جزء محدود من حركة المسافرين في دبي.

وقالت خمسة مصادر لرويترز إن التوسعة تأجلت. ولم تفصح المصادر عن سبب التأجيل أو مدته. وقال اثنان من المصادر إنه تجري إعادة تصميم المشروع.

ودبرت دبي قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي لتطوير المطار الذي سمي باسم العائلة الحاكمة للإمارة.

وقال أحد المصادر إن القرض لم يُستخدم بعد، وذكر مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي كانت ستدعمها وكالات ائتمان أجنبية، تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وامتنعت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للدولة عن التعقيب على الأمر مباشرة حين اتصلت بها رويترز. وقالت إن هدفها يتمثل في التحديث المستمر لخطط رئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي الرئيسي للاستعانة بأحدث ما تم التوصل إليه من مبادئ للتصميم من حيث التكنولوجيا والعمليات والخدمات المقدمة للجمهور.

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