مستشار المفتي يرد على التشكيك في توقيت صلاة الفجر .. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن المتشددين هم من يضربون في الأمور الثابتة ويشككون في صلاة الفجر وأمور لم نسمع عنها عبر العصور.



وأضاف خلال لقائه على فضائية "الناس" أن في الأزهر يدرس علم المساحة والمواقيت إضافة إلى العلوم الشرعية، وأن في الفقه باب مواقيت الصلاة، مشيرا إلى أن العلماء لا يسكتون على مثل هذه الأمور ذات الأهمية القصوى تجاه الصلاة، مشيرا إلى أن التشكيك من سمات المجتمعات المتطرفة.



وتابع": عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ".

