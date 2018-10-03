النائب عبدالحميد كمال يدعو رئيس الوزراء لزيارة السويس في العيد القومي

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء من اجل زيارة السويس فى العيد القومي الـ 45 للسويس فى 24 اكتوبر الحالي وتفقد المحافظة والوقوف على المشاكل التى تعاني منها السويس على ارض الواقع وحلها.





وخلال الدعوة قدم النائب ملف كامل ورؤية لرئيس الوزراء من أجل حل مشاكل السويس واحتياجات المحافظة تضمن الملف 24 مقترح بجميع المجالات منها " الاسكان – الصحة - التعليم – البنية الأساسية – الامن – التعديات على أراضي الدولة –الطرق المغلقة – الصرف الصحي – مياه الشرب – مشاكل منطقة السلام والمطالبة بتحويلها الى حي – ومشاكل حي الجناين والمطالبة بتحويلها الى مدينة - البطالة – المشروعات المتعثرة – الثقافة " وغيرها.





وطالب النائب فى المذكرة، بالتركيز على الملف الأمنيبإعادة الانضباط الى الشارع ضد البلطجية وظاهرة خطف الشنط والكلاب الضالة والمسعورة وظاهرة سرقة المساكن فى المدن الجديدة واعادة تنظيم خطوط سير حركة المرور وفتح الشوارع المغلقة ومواجهة العشوائيات والتعديات على اراضي الدولة (الزراعية او اراضي البناء) خصوصا بالكورنيش الجديد حفاظا على اراضي السويس وحسن استثمارها، إضافة إلى التعاون مع الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك الجديد بالسويس من أجل حل مشاكل الاسواق العامة وضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والغش التجاري وحل مشاكل التجار والمستهلكين والاهتمام بمشكلة البطالة بين شباب السويس لما لها من آثار سيئة (ترتيب السويس الثالث على مستوى الجمهوري وفقا للتقارير الرسمية)".





كما طالب بفتح ملف مشروع تنمية خليج السويس ومشروع مطار السويس الدولي وحل مشاكل المنطقة الصناعية الحرفية والمناطق الاستثمارية لايجاد فرص عمل للشباب ، التعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير المشروعات وتمويلها للشباب ومتابعة المشاريع الصحية المتعثرة ( مركز علاج الاورام – مستشفى الامراض العصبية – مستشفى الشروق – مستشفى كبريت القروي ومراكز صحة الاسرة) وتطوير خدمات مستشفى التأمين الصحي وحل مشاكل كافة العاملين بالصحة والتمريض ومتابعة مشروع المستشفى الجامعي الجديد وتططوير مستشفي السويس العام حيث أن المحافظة ضمن خطة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ضمن المحافظات الاولي.





كما أكد ضرورة التعاون من اجل حل مشاكل العمال وبخاصة بشركات ( مصر ايران – الزيوت المتكاملة –تراست النسيجية – النقل المباشر – ترسانة السويس البحرية ) وتطوير شركة النصر للأسمدة وتحسين علاقات العمل مع رجال الاعمال والعمال بالمناطق الصناعية بالسخنة ، ومواجهه المخاطر البيئية وارتفاع نسب التلوث بسبب القمامة – المواد الطبية الخطرة – تلوث الترعة المصدر الرئيسي لمياه الشرب وتلويث الشواطئ والهواء وما يهدد الصحة العامة مع الاهتمام بارتفاع منسوب الترعة وحل مشاكل قرى الخريجين.





كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر بسبب السلع الغذائية المغشوشة واللحوم الفاسدة وأهمية اعادة النظر في التخطيط العمراني الجديد للمحافظة ومتابعة إنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة حتي عيون موسي فى نطاق حدود المحافظة الإدارية والتوسع تجاه الظهير الصحراوي وحل مشاكل التنظيم بحي الجناين والمطالبة بتحويله الى مدينة ادارية كذلك تحويل منطقة السلام الى حي إداري.





وطالب بالاهتمام بالخدمات التعليمية وحل مشاكل المعلمين والعاملين بها وعدم نقلهم اثناء العام الدراسي حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصيانة وترميم المدارس ورصف الطرق الترابية داخلها ، اعادة تقييم المشروعات التي يمولها صندوق الخدمات و التنمية المحلية و اعلان ميزانيتها بشكل شفاف ، حل مشاكل الاسكان والصرف الصحي و انقطاع مياه الشرب والكهرباء وسرعة توزيع المساكن للزواج الحديث المتعثرة من 2006 وحل مشاكل جمعية الشباب الوطني للإسكان ومشاكل مدينة السلام وبخاصة اسعار مياه الشرب وعقد اجتماع مع جمعيات الاسكان الجديدة لبحث مدي تعاونها والتنسيق معها.





وشدد على ضرورة الاهتمام بالتجميل والنظافة وزيادة المساحات الخضراء ومواجهه التعديات على الحدائق العامة واعادة تخطيط وتجميل مداخل السويس القاهرة والسويس الاسماعيلية مع انشاء بوابات بشكل حضاري وحل مشاكل تزاحم السيارات بطريق نفق احمد حمدي وفتح طريق بورتوفيق وأهمية الحوار الديموقراطي بمشاركة المجتمع المحلي ورموزه السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار ، تنقية الجهاز الاداري من العناصر الفاسدة والمستفيدة التى تؤثر على صناعة القرار داخل المحافظة بشكل سلبي.





واستطرد: لابد من الاهتمام بتطوير قصر وبيوت الثقافة في الاحياء وذلك للارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية لمواجهه الافكار المتطرفه بزيادة ميزانية الانشطة من خلال صندوق الخدمات والتنمية المحلية وبالتعاون مع الفنانين والادباء بالسويس. ، الاهتمام بمراكز التدريب الصناعية ومركز الكفاية الانتاجية التابع لوزارة الصناعة وبالتعاون مع جهاز المشروعات و رجال الاعمال في برامج التدريب التحويلي من اجل خلق فرص عمل للشباب.





وأكد ضرورة ايجاد علاقات قوية مع جامعة السويس وباعتبارها المستشار العلمي للمحافظة ، الانفتاح نحو النقابات المهنية والعمالية فى السويس للمشاركة بالنهوض بالمجتمع المحلي ، استمرار عمل اللجنة العليا للبيئة بالمحافظة وفق آليات متابعة موثقة ، خلق آلية جديدة للتعاون المشترك بين النواب ومحافظ السويس وذلك لخلق رؤية مشتركة للنهوض بالمجتمع المحلي.





وتابع النائب: اننا مازلنا نطالب بسلطات كاملة للمحافظ على كامل ارض المحافظه وان يكون موقع المحافظ بالانتخاب و ليس بالتعين تدعيمًا للامركزية ونطالب للمجالس المحليه حق الرقابة و الاستجواب وسحب الثقة من المحافظ امام مسئولياته ونطالب بقانون ديمقراطي للمحليات يضمن حق المشاركة الشعبية والرقابة من اجل حياة افضل.



