تفاصيل 28 برنامجا دراسيا جديدا بجامعة بنها .. شاهد

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم الأربعاء لقاء تعريفيا موسعا عن البرامج الجديدة وعددها 28 برنامجا بعنوان "جامعة بنها اختيارك الصحيح لمستقبل أفضل" بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين.



وخلال اللقاء قام رئيس الجامعة بافتتاح وتفقد معرض البرامج الجديدة بالجامعة والذى نظمته كليات الجامعة التى بها برامج جديدة وهى كلية الطب البيطرى والهندسة بشبرا والزراعة بمشتهر والتجارة والهندسة ببنها والتربية والحقوق والحاسبات والمعلومات وكلية التمريض.



كما قام عمداء الكليات والاساتذة المشاركة فى اللقاء بتقديم شرح وعرض توضيحى للحاضرين عن أهم المميزات لبرامجها الجديدة وشروط التقدم والالتحاق بها وكذلك ما توفره هذه البرامج من متطلبات يحتاجها سوق العمل وخدمة خطة الدولة فى المشروعات القومية الكبرى.



وفى كلمته قال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة ان اليوم هو ثمار تجربة الجامعة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مضيفا ان البرامج الجديدة بدأت فى جامعة بنها 2007 / 2006 وبعد مرور هذه الفترة كان لابد من تقييم هذه البرامج ودراسة نقاط القوة والنقاط التي تحتاج الى تحسين.



وأشار المغربى إلى أن جامعة بنها بها 28 برنامجا جديدا تلبي الاتجاهات الحديثة وتتواكب مع تطوير التعليم وفى هذا الاطار فقد تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من جميع كليات الجامعة التي يتم تدريس برامج جديده بها لوضع ضوابط وأطر عامة للوائح البرامج الجديدة حتى يكون هناك إطار مؤسسي شامل لجميع البرامج بالجامعة.



وشدد على الاستفادة من البرامج الجديدة بالجامعة حيث تسمح هذه البرامج بالتعاون مع الجامعات الاخرى المعترف بها وبالتالى عمل توأمة بين جامعة بنها وهذه الجامعات كما ان هذه البرامج تسمح للطلاب بالسفر الى الخارج خلال فترة دراستهم بالكلية مؤكدا ان البرامج الجديدة تساهم بصورة كبيرة فى توفير الاجهزة والامكانيات للبرامج الاساسية.



وأضاف ان انشاء فرع الجامعة الدولي بالعبور سوف يسمح بزيادة التعاون مع الجامعات الاجنبية فى البرامج الجديدة وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية و سد الفجوة بين الدراسة الجامعية وسوق العمل الذى يحتاج الي نوعيه مختلفه من الخريجين المؤهلين تأهيلًا علميًا ينافس على المستوى الاقليمي.



وتابع المغربى أننا حريصون فى جامعة بنها على عقد هذا اللقاء الموسع لتعريف مجتمع القليوبية بهذه البرامج من خلال استعراض مخرجات تلك البرامج وعقد لقاءات مع خريجيها بمشاركة قيادات الجامعة وأولياء الأمور وطلاب الجامعة.



يذكر أن جامعة بنها تضم 28 برنامجا جديدا ومن هذه البرامج برنامج استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بكلية الزراعة بمشتهر والذي يعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى ثلاثة برامج دراسية بالكلية وهي التقنية الحيوية الزراعية وبرنامج سلامة الغذاء وبرنامج إدارة الاعمال الزراعية.



كما تبدأ كلية الحاسبات والمعلومات عامها الدراسي ببرنامجين جديدين وهما أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية وبرنامج المعلوماتية الطبية، أما كلية الطب البيطري فيوجد بها أربعة برامج وهي جودة ومراقبة الأغذية وبرنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية وبرنامج طب وجراحة الحيوانات المنزلية وبرنامج طب الأحياء المائية.



وهناك خمسة برامج في كلية الهندسة بشبرا وهي الهندسة الصناعية وبرنامج الطاقة والطاقة المستدامة وبرنامج هندسة الاتصالات وبرنامج الهندسة الكهربية والتحكم وبرنامج إدارة مواقع التشييد، أما كلية الحقوق فبها برنامج شعبة اللغة الانجليزية، وكلية التمريض بها برنامجان هما تمريض النساء والتوليد وتمريض الحالات الحرجة.



كما يوجد ستة برامج في كلية التربية وهي إعداد معلمي الرياضيات الكيمياء والفيزياء والبيولوجي باللغة الانجليزية للتعليم العام وإعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم الأساسي.



ويوجد ثلاثة برامج بكلية الهندسة ببنها وهي الهندسة الكهروميكانيكية وهندسة وإدارة التشييد وهندسة المرافق والبنية التحتية، بالاضافة الي برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة.