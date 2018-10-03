محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية العيد الوطني لإسبانيا .. صور

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، احتفالية العيد الوطني لإسبانيا، مساء اليوم بحضور خوان مانويل لوبيث فيلابلانا قنصل عام إسبانيا بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية.



وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور علي أرض الإسكندرية، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا، وقدم خالص التهاني لقنصل عام اسبانيا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، مشيدا بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وأكد قنصوة على عمق التعاون بين البلدين على جميع المستويات، لاسيما تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أنه يربطنا بين البلدين علاقات تاريخية وسياسية منذ القدم، وأوضح أن الإسكندرية قامت بتوقيع اتفاق تآخ مع مدينة برشلونة عام ٢٠٠٨ للتعاون في عدة مجالات مختلفة ونؤكد علي اهتمامنا بتفعيل تلك الاتفاقية.



وأضاف أن الإسكندرية تتشرف باستضافة القنصلية العامة لإسبانيا ومعهد سيرفانتس في الإسكندرية واللذان يثريان التنوع الثقافي بها.



من جانبه؛ أكد القنصل أن مصر بلد عظيم وتمتلك حضارة هامة ورائعة وأن شعبها يمتاز بطيبته، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من الموارد، والفرص الاستثمارية، وأكد علي تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاستثماري للإسكندرية.



وقدم القنصل الشكر للمحافظ لمشاركته الاحتفالية التي تؤكد على عمق وقوة العلاقات المصرية الإسبانية، ولفت إلى أن العلاقات الإسبانية المصرية في تحسن مستمر بكافة المجالات.