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برلمان

صناعة البرلمان تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها.. الأسبوع المقبل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:24 ص
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها بداية الأسبوع المقبل.

وأكد "ناجى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة من المقرر أن تعرض خلال اجتماعها خطة العمل التى ستسير عليها فى دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، مشيرًا إلى أننا سنركز على أهم الملفات التى تصب فى صالح المواطن المصرى.

وكان قد فاز النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك بالتزكية، فيما وجه النائب الشكر لأعضاء اللجنة ، كما تم انتخاب محمد السلاب وكيلا وعلاء ناجى وكيلا وفوزى فتى أمينا للسر.

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