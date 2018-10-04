صناعة البرلمان تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها.. الأسبوع المقبل

قال النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها بداية الأسبوع المقبل.





وأكد "ناجى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة من المقرر أن تعرض خلال اجتماعها خطة العمل التى ستسير عليها فى دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، مشيرًا إلى أننا سنركز على أهم الملفات التى تصب فى صالح المواطن المصرى.



