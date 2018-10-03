محافظ القليوبية مهنئا الرئيس بذكرى أكتوبر: نؤيدكم في مكافحة الإرهاب

بعث الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وجاء نص التهنئة كالتالي : "بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر 1973 المجيدة، يسرني وكافة الجهاز التنفيذي بمحافظة القليوبية أن أبعث إلى سيادتكم ، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذادوا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان".



وتابع المحافظ من خلال البرقية قائلًا: "نؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة على تخليص مصر العزيزة من شرور الإرهاب .. حمى الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم".



كما بعث محافظ القليوبية برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

