ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية مهنئا الرئيس بذكرى أكتوبر: نؤيدكم في مكافحة الإرهاب

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:25 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
بعث الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص التهنئة كالتالي : "بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر 1973 المجيدة، يسرني وكافة الجهاز التنفيذي بمحافظة القليوبية أن أبعث إلى سيادتكم ، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذادوا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان".

وتابع المحافظ من خلال البرقية قائلًا: "نؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة على تخليص مصر العزيزة من شرور الإرهاب .. حمى الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث محافظ القليوبية برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

ترشيحاتنا

شبح الغياب يهدد نجم الأهلي في معسكر مصر لمواجهة سوازيلاند

بعد وصولها إلى سوريا.. تعرف على قدرات منظومة إس 300 الروسية

المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

بتروجيت يتعادل مع بيراميدز بالدوري الممتاز .. فيديو

بنك ناصر يكشف الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل

أول تعليق سعودي على أنباء احتجاز الكاتب جمال خاشقجي بقنصلية إسطنبول

رئيس مستقبل وطن يفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

أول تعليق لـ حسين الشحات عقب تكريم ولي عهد أبو ظبي لنادي العين

سر غضب أحمد الفيشاوي وزوجته في الإسكندرية السينمائي

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

مقتل الابن الأصغر لزعيم داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

أحمد موسى يعد المواطنين بتقديم حلقة مهمة الأسبوع المقبل
أحمد موسى: 370 ألف مواطن أجروا المسح الطبي الشامل لفيروس سي
رسالة شديدة اللهجة من مدير أمن محافظة صعدة اليمنية لـ الحوثيين
بعد 9 شهور.. حملة خليك زي آدم تفشل في نظافة أحياء القاهرة.. صور
أحمد موسى يردد افتتاحية أغنية النصر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟