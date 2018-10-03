تعليم المنوفية تكرم مدير الأمن لسداد مصروفات الطلبة غير القادرين

زار اليوم الدكتور مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية مديرية أمن المنوفية وذلك لتقديم الشكر للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، على دعم جهاز الشرطة للتربية والتعليم بمحافظة المنوفية بمبادرة "كلنا واحد "، بعد سداد المصروفات لغير القادرين من الطلاب وذلك تخفيفا عن أهالى هؤلاء الطلاب.



وكرم شاهين مدير أمن المنوفية، بمنحه شهادات تقدير ودرع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تقديرا لجهودهم المنشودة فى خدمة العملية التعليمية بمحافظة المنوفية ، كما تم تقديم شهادة تقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية تقديرا لجهود وزارة الداخلية في خدمة العملية التعليمية.