وصول إلهام شاهين ولبلبة إلى مكتبة الإسكندرية

وصل عدد من النجوم، إلى مكتبة الإسكندرية للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي ومنهم لبلبة ورجاء الجداوي وإلهام شاهين ودنيا عبد العزبز وأحمد عبد العزيز وكمال ابو رية وخالد يوسف وعمرو الليثي.



ووصل ايضا عدد من النجوم لحضور حفل الإفتتاح منهم فاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي وخالد يوسف وسوزان نجم الدين وصبري فواز، وآخرون.



ومن المقرر ان يبدأ حفل الافتتاح بعد قليل، وتحمل هذه الدورة إسم النجمة القديرة نادية لطفي، ومن المقرر تكريم عدد من النجوم منهم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت.