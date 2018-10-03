محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالات الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر.. صور

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري .



كما حضر الاحتفال اللواء حازم الخولى، مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أبطال وقيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية .



قال محافظ كفر الشيخ يسعدني أن نكون معًا اليوم للاحتفال بذكرى مرور 45 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة مقدمًا التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون.



تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقى العربية تحت إشراف مديرية الثقافة بمحافظة كفر الشيخ وإقليم شرق الدلتا الثقافي.