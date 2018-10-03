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أخبار العالم

بعد وصولها إلى سوريا.. تعرف على قدرات منظومة إس 300 الروسية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:32 م
لحظة تسليم الجيش
لحظة تسليم الجيش الروسي إس 300 لسوريا
حسام رضوان
كشف الخبير فيكتور موراخوفسكي رئيس تحرير مجلة "الترسانة الوطنية" الروسية، اليوم الأربعاء، عن إمكانيات منظومة صواريخ "إس 300" التي سلمتها موسكو لسوريا بالأمس، والتي ترفض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة منحها للقوات السورية.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال موراخوفسكي إن روسيا قدمت إلى سوريا منظومة "إس 300 بي إم"، والتي تستخدم صواريخ من نوع "48N6".

وأضاف أنه تم تحديث أنظمة "إس 300 بي إم" على قاعدة منظومة "إس 300 بي إس"، مشيرا إلى أن المنظومة تم إدخالها إلى الخدمة في الجيش الروسي عام 1993.

وأوضح أن أنظمة "إس 300 بي إم" المحدثة لديها القدرة على تدمير الطائرات وصواريخ كروز المجنحة فرط صوتية على مسافة تصل إلى 200 كم.

وكانت روسيا قد سلمت منظومة الدفاع "إس 300" إلى سوريا أمس الثلاثاء، عبر طائرة "رسلان" للنقل العسكري في قاعدة حميميم باللاذقية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو سلمت دمشق 49 قطعة معدات، و 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

وتعارض إسرائيل امتلاك الجيش السوري لمنظومة الصواريخ الدفاعية الروسية حيث من شأنها تقييد حركة طائرات الاحتلال في الأجواء السورية، بذريعة قصف المواقع الإيرانية التي تهدد حدود الكيان الصهيوني، وترى الولايات المتحدة أنها تمثل خطرا على بقاء قواتها وقوات حلفائها.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تسليم "إس 300" إلى سوريا تصعيد خطير.

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