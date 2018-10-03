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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: على الزراعة تعويض المزارعين عن خسائر تقاوي الطماطم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
محمود محسن
أشاد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين بإعلان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت بأن الوزارة مسئولة عن أزمة تقاوي الطماطم 023 فكان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسبب في خسائر للفلاحين.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن على الوزارة تعويض الفلاحين عن الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها وأيضا القيام بحملات ورقابة مشددة على الأسواق لتوفير البذور والتقاوي السليمة ومصادرة المغشوش.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين، أن تقاوى المحصول جاءت من إحدى الشركات وهي السبب الرئيسي لانتشار هذا الفيروس.

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