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اقتصاد

وزير البحث العلمي بجمهورية الكونغو يشيد بإمكانيات معهد بحوث البترول

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور ياسر مصطفى، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، أهمية التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات البحث العلمي؛ لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أنها من أهم متطلبات الخطة الاستراتيجية لمصر 2030.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير البحث العلمي لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، حيث تفقدوا المعمل المركزي للخدمات، ومركز النانو تكنولوجي، والتحالف القومي للبتروكيماويات.

واستعرض الدكتور ياسر مصطفى إمكانيات معهد بحوث البترول العلمية والبحثية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن المعهد يؤمن بأهمية تبادل الخبرات العلمية مع الباحثين بالهيئات العلمية الأخرى سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

من جانبه، أعرب وزير البحث العلمي لدولة الكونغو عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا أن معهد بحوث البترول يعد صرحًا علميًا ونموذجًا يحتذى به في البحث العلمي التطبيقي في صناعة البترول وتطبيقات النانو تكنولوجي، مشيدًا بالدور الذي يقدمه المعهد في حل المشكلات الاقتصادية لمصر.

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