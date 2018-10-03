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أحمد موسى: قوات الأمن داهمت أوكار الإرهابيين في ضربة استباقية لدحر الإرهاب

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
أشاد الإعلامى أحمد موسى، بمجهود القوات الأمنية فى القضاء على الجماعات الإرهابية فى سيناء وجميع المحافظات، موضحا أن قوات الأمن أعلنت اليوم مقتل 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش وقال إن الأجهزة الأمنية تقوم بضربات استباقية على الإرهابيين فى شمال سيناء.

وقدم موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة فى التعامل مع الجماعات الإرهابية لأن قوات الأمن داهمت أوكار الإرهابيين فى ضربة استباقية لدحر الإرهاب بالعريش.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن نجحت فى القضاء على أي تهديدات في شمال سيناء قبل قيامهم بأي عملية إرهابية فى مصر كاشفا أن هذه الجماعات كانت تتسلل للقيام بأعمال إرهابية أثناء احتفال المصريين بانتصار أكتوبر.

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