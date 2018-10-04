ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن مدينة الطود بالأقصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
شمس يونس
صرح المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، بأنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن بعض المناطق فى نطاق مركز ومدينة الطود، بداية من اليوم،  الخميس، وذلك لأعمال الصيانة علي خطوط الجهد المتوسط.

وأضاف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق حاجر العديسات قبلي وبحري من الساعة 9 صباحًا حتى 10 ونصف صباحًا ومن الساعة 11 صباحًا حتى 12 ونصف ظهرًا سيتم فصل التغذية الكهربائية عن منطقة العديسات قبلي بالكامل.

ويناشد القطاع، المواطنين المتأثرين بالفصل، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ساعات الفصل ويتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالاعتذار للمواطنين المتأثرين بأعمال الفصل.

ترشيحاتنا

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

غياب حلا شيحة يثير الجدل.. ومصادر بعائلتها : ستعود قريبا بشكل مختلف

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

الأميرة ديانا تظهر من جديد في كاليفورنيا .. فيديو وصور

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

3 أوقات الصلاة فيها مكروهة.. فيديو

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

يحيى: بتروجيت كان الأقرب للفوز على بيراميدز.. وإلغاء ركلة الجزاء أمر غريب

بسبب فارق الطول بينهما.. غادة عبدالرازق تضع طبيب أسنانها في موقف محرج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو
مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج
طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟