اليوم قطع الكهرباء عن مدينة الطود بالأقصر

صرح المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، بأنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن بعض المناطق فى نطاق مركز ومدينة الطود، بداية من اليوم، الخميس، وذلك لأعمال الصيانة علي خطوط الجهد المتوسط.





وأضاف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق حاجر العديسات قبلي وبحري من الساعة 9 صباحًا حتى 10 ونصف صباحًا ومن الساعة 11 صباحًا حتى 12 ونصف ظهرًا سيتم فصل التغذية الكهربائية عن منطقة العديسات قبلي بالكامل.





ويناشد القطاع، المواطنين المتأثرين بالفصل، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ساعات الفصل ويتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالاعتذار للمواطنين المتأثرين بأعمال الفصل.