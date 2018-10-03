استعادة 2000 متر أملاك الدولة فى حملة بحي شرق شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.



وقال اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة أن الحملة شارك فيها قوات أمن شبرا الخيمة لاسترداد راضى أملاك الدولة ولايتى الرى والأوقاف.



ونجحت الحملة فى استرداد ٢٠٠٠ متر من أراضى أملاك الدولة وتمت ازالة التعديات واسترداد الأرض وتسليمها لجهة الولاية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.