محافظ الوادي الجديد: مليون جنيه لصندوق رعاية ذوي الإعاقة

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخصيص مليون جنيه للبدء في تنفيذ مقترح تطوير مركز تأهيل ذوى الإعاقة بمدينة الخارجة وذلك بعد أن تقدم أحد شباب المحافظة بمقترح متكامل لتطوير مركز تأهيل المعاقين بمدينة الخارجة.





ووجه المحافظ بسرعة إنشاء صندوق لرعاية المعاقين بالمحافظة بمشاركة جميع أبناء المحافظة وحصر المعاقين بمختلف مراكز الإدارية لتوفير احتياجاتهم.





ووعد المحافظ ببحث تنظيم لقاءات دورية مع جميع المتميزين في مختلف المجالات من أبناء المحافظة وذلك بهدف العمل على تنمية المحافظة من خلال أبنائها المتميزين.