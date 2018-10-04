ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الوادي الجديد: مليون جنيه لصندوق رعاية ذوي الإعاقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخصيص مليون جنيه للبدء في تنفيذ مقترح تطوير مركز تأهيل ذوى الإعاقة بمدينة الخارجة وذلك بعد أن تقدم أحد شباب المحافظة بمقترح متكامل لتطوير مركز تأهيل المعاقين بمدينة الخارجة. 

ووجه المحافظ بسرعة إنشاء صندوق لرعاية المعاقين بالمحافظة بمشاركة جميع أبناء المحافظة وحصر المعاقين بمختلف مراكز الإدارية لتوفير احتياجاتهم.

ووعد المحافظ ببحث تنظيم لقاءات دورية مع جميع المتميزين في مختلف المجالات من أبناء المحافظة وذلك بهدف العمل على تنمية المحافظة من خلال أبنائها المتميزين.

ترشيحاتنا

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

موظفون بمحكمة عابدين يتركون عملهم في فترة العمل الرسمية ..فيديو

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

الآلاف يستقبلون جثمان الأنبا بيشوي بدير القديسة دميانة لإلقاء نظرة الوداع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟