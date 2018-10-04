وزير التموين يثمن مجهودات نائب العمرانية لتطوير المنظومة

أعرب د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خالص شكره وتقديره للنائب إيهاب منصور؛ لما قدمه من مقترحات بناءة تهدف إلى تطوير المنظومة التموينية منذ شهر ٨ عام ٢٠١٧.





وقدم النائب لوزير التموين، عدة مقترحات عملية لتطوير منظومة التموين، وتم بالفعل تطبيقها لاسيما في إصدار البطاقات الجديدة، والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة إصدار البطاقات التي تأخرت سنوات.





وأدت أيضًا إلى تقليل ازدواج الصرف ووقف البطاقات المسروقة الذي بدوره أيضًا يعمل علي توفير مليارات سنويًا، وسيصل التوفير بما لا يقل عن ٣٠ مليار جنيه سنويًا مما سيؤدى إلى توجيه تلك المبالغ للاستفادة بها فى مجالات أخرى تفيد الحياة اليومية للمواطنين.