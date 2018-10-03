ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

رجاء الجداوي بإطلالة ناعمة في مهرجان الاسكندرية السينمائي.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:40 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
آية التيجي
ظهرت الفنانة الجميلة رجاء الجداوي بإطلالة انيقة للغاية ، وذلك خلال حضورها في مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته ٣٤، وهو ما لفت الأنظار وجميع الكاميرات حولها، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود بأكمام طويلة، مصنوع من الدانتيل، وهو ما تناسب بشكل كبير معها، واعطاها إطلالة مبهرة.

واختارت رجاء رفع شعرها إلى الوراء، كما هو معهود عنها دائما، ولم تتكلف في وضع الماكياج فقد اختارت ماكياج هادئا يتناسب مع ملامحها الرقيقة، وتتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف رجاء في ارتداء الاكسسوارات فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة، حيث ارتدت قرطين وعقد ناعم مع خاتم بسيط على يديها ليكمل من إطلالتها.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الــ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتى تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفى.

ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية فى منطقة الشاطبى بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين وليلى علوى ولبلبة وغيرهم، وخلال الحفل سيتم تكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوى ويصدر عنه كتاب ويحمل اسم "الفن حياة"، كما يكرم المهرجان الموسيقار عمر خيرت، حيث انتهى الكاتب الصحفى قدرى الحجار من إعداد دراسة عن أفلامه وموسيقاه بعنوان "ساحر الموسيقى"، والمخرج السينمائى أحمد يحيى انتهى الكاتب الكبير مصطفى محرم من تأليف كتاب عن مشواره الفنى وأفلامه.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة رجاء الجداوي ...
رجاء الجداوي بإطلالة ناعمة في مهرجان الاسكندرية السينمائي.. صور

ترشيحاتنا

يحيى: بتروجيت كان الأقرب للفوز على بيراميدز.. وإلغاء ركلة الجزاء أمر غريب

رسميا.. تطبيق تقنية var بنهائى دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

مجلس الوزراء يعلن رقمي الواتس آب لتلقى شكاوى القمامة

المدير الفنى لليفربول يقدم حلا سحريا لـ محمد صلاح لاستعادة مستواه

المتحدث العسكري: بدء الحجز بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية

أمريكا تزود دولة عدو لـ روسيا بأسلحة متطورة

أول تعليق لـ حسين الشحات عقب تكريم ولي عهد أبو ظبي لنادي العين

أحمد موسى يعد المواطنين بتقديم حلقة مهمة الأسبوع المقبل

أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

رونالدو يرد على اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية في لاس فيجاس

أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. فيديو

أحمد الفيشاوي وزوجته يصلان إلى افتتاح الإسكندرية السينمائي..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

أحمد موسى يعد المواطنين بتقديم حلقة مهمة الأسبوع المقبل
أحمد موسى: 370 ألف مواطن أجروا المسح الطبي الشامل لفيروس سي
رسالة شديدة اللهجة من مدير أمن محافظة صعدة اليمنية لـ الحوثيين
بعد 9 شهور.. حملة خليك زي آدم تفشل في نظافة أحياء القاهرة.. صور
أحمد موسى يردد افتتاحية أغنية النصر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟