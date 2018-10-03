رجاء الجداوي بإطلالة ناعمة في مهرجان الاسكندرية السينمائي.. صور

ظهرت الفنانة الجميلة رجاء الجداوي بإطلالة انيقة للغاية ، وذلك خلال حضورها في مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته ٣٤، وهو ما لفت الأنظار وجميع الكاميرات حولها، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود بأكمام طويلة، مصنوع من الدانتيل، وهو ما تناسب بشكل كبير معها، واعطاها إطلالة مبهرة.



واختارت رجاء رفع شعرها إلى الوراء، كما هو معهود عنها دائما، ولم تتكلف في وضع الماكياج فقد اختارت ماكياج هادئا يتناسب مع ملامحها الرقيقة، وتتناسب مع إطلالتها.



ولم تتكلف رجاء في ارتداء الاكسسوارات فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة، حيث ارتدت قرطين وعقد ناعم مع خاتم بسيط على يديها ليكمل من إطلالتها.



وتنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الــ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتى تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفى.



ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية فى منطقة الشاطبى بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين وليلى علوى ولبلبة وغيرهم، وخلال الحفل سيتم تكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوى ويصدر عنه كتاب ويحمل اسم "الفن حياة"، كما يكرم المهرجان الموسيقار عمر خيرت، حيث انتهى الكاتب الصحفى قدرى الحجار من إعداد دراسة عن أفلامه وموسيقاه بعنوان "ساحر الموسيقى"، والمخرج السينمائى أحمد يحيى انتهى الكاتب الكبير مصطفى محرم من تأليف كتاب عن مشواره الفنى وأفلامه.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة رجاء الجداوي ...