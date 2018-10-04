حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية

ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول "ما حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية".



وأوضحت الدار في إجابتها، أن إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية لغير الناطقين بها جائزٌ شرعًا، وإن كان الأفضل ذكر الآيات والأحاديث بالعربية وعدم الاقتصار على ترجمة معانيها؛ لتعويدهم على سماع العربية والقرآن، ثم تُترجم معانيها للغاتهم.

