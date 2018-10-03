قومي المرأة بكفر الشيخ ينعي نيافة الأنبا بيشوي

نعى فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، عن عمر ناهز 76 عامًا.



وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الأخوة الأقباط، وشعب مصر في وفاة الأنبا بيشوي، مشيرة إلى أنه شخصية وطنية عظيمة وقامة دينية كبيرة أعطت لوطنها وبلادها الكثير.



وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، قد أعلن وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتم إقامة صلاة التجنيز على جثمان الأنبا بيشوي، غدًا، الخميس، بدير القديسة ديمانة.