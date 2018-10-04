بدراوي: حزب الوفد يحصد عددا كبيرا من مقاعد هيئات مكاتب اللجان بالبرلمان

أكد محيى بدراوى، المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن حزب الوفد حصد عددًا كبيرًا من مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب في انتخاباتها التي أجريت، مؤكدًا أن النائب الوفدى المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد فاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالتزكية ليحتفظ برئاسة اللجنة ويستمر رئيسًا لها على مدار أربعة أدوار برلمانية متتالية.





وأضاف "بدراوى"، فى بيان صحفى له، أن المستشار بهاء أبو شقة أبدى رغبته في عدم الترشح لرئاسة اللجنة أمس، الأربعاء، إلا أن أعضاء اللجنة التشريعية طالبوه بالترشح لمواقفه الوطنية وخبرته الدستورية والقانونية.





وتابع مستشار الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان: أن النائب الوفدى أحمد السجينى فاز برئاسة لجنة الإدارة المحلية للمرة الرابعة على التوالى، وكذلك النائب الوفدى طلعت السويدى فاز أيضًا برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بعد معركة شرسة ليحتفظ برئاسة اللجنة، كما فاز النائب الوفدى اللواء صلاح عقيل بوكالة لجنة العلاقات الخارجية، وكذلك فاز بوكالة لجنة التعليم والبحث العلمى النائب الوفدى اللواء هانى أباظة للمرة الرابعة على التوالى، كما فازت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل بأمانة سر لجنة التعليم، كما حصد نواب حزب الوفد مقعدين بهيئة مكتب لجنة الزراعة حيث فاز النائب رائف تمراز بوكالة اللجنة والنائب عثمان المنتصر بأمانة سر اللجنة.