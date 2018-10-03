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أصل الحكاية

الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
يوسف رجب

بدأت سارة العمل بمهنة النقاشة مع إعلان مديرية الشباب والرياضة بقنا، عن تنظيم دورات مجانية من ضمنها ورشة عمل فى تعلم حرفة النقاشة  لمدة 10 أيام، حيث شاركت مع مجموعة من الشباب والفتيات، وتعلمت خلالها مبادئ وأساسيات الحرفة.


سارة أحمد محمود .. فتاة صعيدية حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة جنوب الوادي عام 2017، لكن دراستها العلمية لم تمنعها من أن يكون لها هواية تسعى إلى إشباعها وتحقيقها، فقد كانت منذ الصغر تهوى الرسم والطلاء على الحوائط.


الشغل مش عيب.. سارة

تعشق النقاشة

وما إن وجدت الفرصة المناسبة التى تُصقل بها مهاراتها فى الهواية التى تعشقها حتى تمسكت بها وخرجت بعدها بقرار جرىء أن تكون الدهانات والديكور" النقاشة" ليست هواية فحسب، بل حرفة تدر عليها دخلًا بجانب تخصصها العلمى فى مجال الزراعة.


سارة كانت أكثر مجموعتها إصرارًا على الاستفادة من هذا التدريب، فقررت اختراق مجال لا يقوى عليه إلا الرجال خاصة فى صعيد مصر، وقررت أن تستفيد بحق من التدريب وتحترف المهنة بجانب عملها.

الشغل مش عيب.. سارة

تتحدى التقاليد

كانت تعلم تمامًا أنها سوف تواجه الكثير من التحديات والعقبات فى مجتمع صعيدى لا يعترف للأنثى بالكثير من الحقوق، خاصة أنها سوف تنافس فى مهنة شاقة لا يقوى عليها إلا الرجال، إضافة إلى أنها منتقبة، لكن شخصيتها القوية التى لم تتعود على الاستسلام، كانت دافعًا لتحدى أى معوقات تواجهها، بل و تسعى الى تحويل المعوقات والعقبات إلى عوامل نجاح وتميز.


وتقول سارة أحمد في حديثها لـ صدى البلد: بدايتى مع مهنة الدهانات والديكور كانت مبكرة، حيث إننى أهوى الرسم من صغرى، ولم تمنعنى دراستى العلمية من المشاركة فى أعمال الرسم والتجميل، وأثناء ترددى على مديرية الشباب والرياضة بقنا، سمعت عن ورشة عمل مجانية للتدريب على مبادئ و أساسيات الدهانات.

الشغل مش عيب.. سارة

سارة قررت الاشتراك مع آخرين شباب وفتيات، "بعد انتهاء التدريب قررنا أنا وفتاتين وشاب تكوين مجموعة فيما بيننا لكى نمارس هوايتنا بشكل عملي، وتكون لنا مهنه وعمل، وبالفعل بدأنا لكن الشاب قرر أن يعمل بمفرده"..تتابع.


وقالت: الفتاتان لم تتحملا نظرة المجتمع وتحديات العمل وتوقفتا عن العمل، لكننى قررت أن أواصل و أتحدى كافة المعوقات، بل أجعل من هذه التحديات سلالم وعوامل للنجاح.


وتابعت سارة: بدأت العمل بشكل فعلى فى نزل الشباب بمدينة قنا، وقمت بطلاء ودهان الأشجار و شاركت فى العديد من المبادرات، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى من العمل بدأتها بدهان منازل وشقق الأهل والأصدقاء، ومن وقتها قررت أن يكون لى أسلوب متميز ومختلف عن الآخرين، بعدها بدأ عملى يرى النور ، فبدأ الكثير من أصحاب الشقق والمنازل يطلبوننى بالاسم لكى أقوم بأعمال الدهان والديكور لهم، وهو ما يدفعنى دائمًا إلى تطوير ذاتى و التميز فى أعمالى.


الشغل مش عيب.. سارة

الأمر لم يكن سهلا

واستطردت سارة: الأمر لم يكن سهلًا وميسرًا فى البداية، فقد كانت نظرة المجتمع غير مشجعة، و المعوقات والتحديات أمامى و مازالت كثيرة، لكننى قررت أن أكون أكبر وأقوى من كل ذلك، فكونى أنثى و قنائية كان من أكبر المشكلات، خاصة أن المجتمع القنائى يأبى ويرفض أن تعمل الفتاه فى مهن الرجال ويضع قيودًا و عادات وهمية من صنع الخيال المتشدد.


عائق النقاب

وكونها منتقبة كان عائقًا آخر أمام استمرارى فى الحرفة، حيث يراها الكثير من الناس أنها منغلقة فكريًا وذهنيًا وخاصة فى المجتمع الصعيدى الذى يتمسك بعادات و تقاليد ليس لها علاقة بالدين،  لكن بدعم وتشجيع من الأسرة والأصدقاء، تخطيت كل ذلك واستطعت تحويل نظرة الشخص الناقد إلى مشجع.

الشغل مش عيب.. سارة

وترى سارة، أن عمل الفتاة فى مجال الدهانات يعطيها تميزًا وتفوقًا أكثر من الرجال، فالمرأة معروف عنها ذوقياتها فى اختيار وتنسيق الألوان والدهانات المناسبة، إضافة لإتقانها تنظيم وترتيب المنزل، مضيفة أنها سوف تستثمر عملها فى قسم الهندسة الزراعية بأن تمزج بين تخصصها فى مجال الزراعة وخاصة اللون الأخضر وبين العمل فى مجال الدهانات الذى يتطلب الإبداع.


المهنة شاقة

وأشارت سارة، إلى أنه رغم صعوبة المهنة ومشقتها التى تحتاج إلى مجهود عضلى كبير، لكن حبها وعشقها للألوان والرسم على الحوائط، هو ما يدفعها للاستمرار، لأنها من البداية قررت خوض التجربة كهواية وليست طريقًا لتحقيق عائد مادى، لكن هذا لا يمنع أن تتقاضى أجرها دون نقصان مثل منافسيها من الرجال فى هذا المجال، و أن الارتباط لن يكون سببًا فى منعها من مزاولة المهنة التى تحبها.


الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور
الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

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