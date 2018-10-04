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حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 16 كيلو حشيش في حملات أمنية بالإسكندرية ..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
شنّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، عدة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدر.

وتمكنت إحدى الحملات، من ضبط "حسن.ع.ح"، مواليد 1985، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتي "آداب عامة، ومخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 2,250 كيلوجرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتم ضبط "حمادة.ج.ن"، مواليد 1988، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبحوزته "3,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، "ومسعود.ص.م"، مواليد 1985، و"محمد.ص.م"، مواليد 1982، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة شرطة ثانٍ العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما "7,400 كيلوجرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وضبط "مخلف.ر.ح"، مواليد 1965، عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته "2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 16 كيلو حشيش في حملات أمنية بالإسكندرية ..صور
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 16 كيلو حشيش في حملات أمنية بالإسكندرية ..صور
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 16 كيلو حشيش في حملات أمنية بالإسكندرية ..صور
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 16 كيلو حشيش في حملات أمنية بالإسكندرية ..صور

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