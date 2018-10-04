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ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
ضبط 60 طن ملح طعام
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الرقابية والأمنية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، من ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بداخل مركز لتعبئة ملح الطعام بحوش عيسى.

وردت معلومات للمهندس أحمد ضيف مدير عام التجارة الداخلية ومباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى تفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعي "ا.س.ع"، مقيم بناحية قرية نجيب محفوظ حوش عيسي، باستغلال أحد المخازن وتحويلة مع شريك له إلى مركز تعبئة لملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي. 

وبعرض المعلومات على المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وجه بتشكيل حملة من مباحث التموين والتجارة الداخلية وإدارة تموين حوش عيسى لمداهمة المكان وسرعة ضبط الكميات المتواجدة.

وتمكنت الحملة من  ضبط كمية كبيرة جدا من عبوات الملح باسم شركات معروفة تقدر بأكثر من (10000) عبوة تقريبا، كمية أخرى  من شكائر الملح والمدون عليها ان الملح غير صالح للاستهلاك الآدمي تقدر ب (1200) شيكارة تقريبا زنة 50 كجم بإجمالي (60) طنًا تقريبًا، إضافة إلى ضبط كمية كبيرة جدا من الاستيكارات والعبوات الفارغة والمدون عليها أسماء شركات معروفة، وماكينات تعبئة وموتور وميزان.
 
وتم تحميل جميع المضبوطات علي عدد كبير من السيارات النصف نقل وتم التحفظ عليها ومصادرتها  وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور
ضبط 60 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة ..صور

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