ضبط شخصين بحوزتهما 4 كيلو إستروكس و4400 قرص مخدر بالجيزة ..صور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بالجيزة، عدة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدر.





وتمكنت إحدى الحملات من ضبط "محمد.س.ح"، 37 سنة، عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته "2 فرد خرطوش، 9 طلقات لذات العيار، 1,500 كيلوجرام لمخدر الإستروكس، 3500 قرص لعقار الترامادول المخدر، 750 قرصًا لعقار بركينول المخدر، سلاح أبيض".





كما تم ضبط "أحمد.أ.ح"، 36 سنة، عاطل، مسجل خطر "مخدرات"، سبق اتهامه فى 14 قضية مخدرات، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته "3 كيلوجرامات لمخدر الإستروكس، 160 قرصًا مخدرًا، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالى" وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتجرين بها.