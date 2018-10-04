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برلمان

نائب: لابد من تشجيع الصناعة المحلية منعا للاستيراد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:58 ص
النائب علاء ناجى
النائب علاء ناجى ، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشاد النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، مشيرًا إلى أننا لابد أن نشجع الصناعة المحلية؛ منعًا للاستيراد من الخارج.

وأكد "ناجى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تشجع على التصنيع، ولا تقف عائقًا أمام زيادة الدخل القومى من خلال تشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك معوقات أمامها فلابد من دراستها بين البرلمان والمسئولين عن الصناعة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لأكثر من 80%.

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