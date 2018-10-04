ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

شوقي يلزم المدارس بمتابعة الوضع الصحي للطلاب أثناء اليوم الدراسي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة توصي بتفعيل دور الزائرات الصحيات في المدارس لمتابعة الطلاب.

وشددت التعليمات التي أصدرها الوزير لجميع المدارس، على ضرورة أن يتم متابعة الوضع الصحي للطلاب أثناء اليوم الدراسي، والتواصل مع أولياء الأمور عند ظهور أى حالة إعياء.

جدير بالذكر أن هذه التعليمات جاءت بعد واقعة وفاة الطالب محمد ممدوح أحمد السيد، بالصف الثانى بمدرسة الحلمية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء حضوره مجموعة مدرسية بالمدرسة.

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

بنك ناصر يكشف الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل

فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.. فيديو

الدايت بقى دليفري.. وجبات للتخسيس باشتراك شهري يبدأ من 900 جنيه.. صور

بوسي شلبي في إطلالة جذابة بالأصفر بمهرجان الإسكندرية

ليفربول ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نابولي بدوري الأبطال..صور

حكاية 30 ثانية أشعل فيها سائق توك توك النار فى جسد صديقه.. صور

بعد وصولها إلى سوريا.. تعرف على قدرات منظومة إس 300 الروسية

ملعقة من هذه الوصفة لضبط السكر وحرق الدهون

130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور

أحمد موسى: عبد الله العذبة يفضح عائلة تميم في مكالمة خاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج
طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟