شوقي يلزم المدارس بمتابعة الوضع الصحي للطلاب أثناء اليوم الدراسي

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة توصي بتفعيل دور الزائرات الصحيات في المدارس لمتابعة الطلاب.





وشددت التعليمات التي أصدرها الوزير لجميع المدارس، على ضرورة أن يتم متابعة الوضع الصحي للطلاب أثناء اليوم الدراسي، والتواصل مع أولياء الأمور عند ظهور أى حالة إعياء.





جدير بالذكر أن هذه التعليمات جاءت بعد واقعة وفاة الطالب محمد ممدوح أحمد السيد، بالصف الثانى بمدرسة الحلمية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء حضوره مجموعة مدرسية بالمدرسة.