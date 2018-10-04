أمين صناعة البرلمان: سنفتح ملف المصانع المغلقة ونعمل لصالح البلد

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة بالبرلمان ستبدأ عملها من حيث انتهى الآخرون ، متقدمًا بالشكر للجنة الصناعة السابقة برئاسة النائب أحمد سمير على ما قدموه من جهود أثناء فترة عملهم.





وأكد "فتى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على القوانين الخاصة بصناعة النسيج فى مصر والمعادن وملف المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل.





وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أننا سنفتح ملف المصانع التى تشغيلها التى تخسر وسيتم بيعها ، مؤكدًا أننا سنعمل على غربلة هذا الملف الشائك، كما أننا كلجنة سيكون لديها عمل كبير جدا فى ملف الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يعتبر رجل صناعة من الطراز الأول ، قائلاً: "سنعمل مع الحكومة لصالح البلد".