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حوادث

حملات مرورية مكبرة على الطرق لمنع التكدسات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح - أحمد مهدى
كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للمرور على المدارس، وعمل حرم آمن حولها.

كما تكثف الإدارة العامة للمرور، التواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة؛ حفاظا على سلامتهم، كما تدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال ، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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