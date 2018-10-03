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برلمان

النائب تامر الشهاوي يكشف أسرارا عن حرب أكتوبر.. السبت

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:35 م
النائب تامر الشهاوى
النائب تامر الشهاوى
معتز الخصوصى
يستضيف الدكتور محمد الباز النائب تامر الشهاوى فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة سهرة خاصة عن أسرار حرب أكتوبر وحادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وإجابات على كل الأسئلة التى دارت حول تلك الأحداث والفترة الهامة.

ستتناول الحلقة الحالة المصرية والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها البلاد وتأثيراتها المختلفة منذ الخمسينيات وحتى اليوم.

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