تكثيف الخدمات الأمنية على مداخل القاهرة لضبط قائدي النقل الثقيل المخالفين

كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، الخدمات المرورية؛ في مداخل القاهرة الكبرى لضبط قائدى السيارات النقل الثقيل الذين ينتهكون قرار حظر السير وتحويل مسارهم للطريق الدائري الإقليمي.





ونشرت الإدارة سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ على الطرق السريعة، إضافة إلى الأقوال الأمنية الثابتة على مطالع الطريق الدائرى.





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.