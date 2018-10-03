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رياضة

انتهاء مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر.. صعود ١٤ فريقا لدور٣٢ مع أندية الممتاز

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:08 م
كأس مصر
كأس مصر
عبدالله هشام
انتهت اليوم مباريات الدور التمهيدي الخامس من بطولة كأس مصر وأسفرت النتائج عن صعود ١٤ فريق لدور الـ ٣٢ بالاضافة الي فرق الدوري الممتاز .

وخرج فريق اسوان علي يد منافسه الالومنيوم بعد التعادل سلبيا واللجوء الي ركلات الترجيح التي حسمها الالومنيوم لصالحة بنتيجة خمسة اهداف مقابل اربعة .
وحقق فريق الشبان المسلمين بقنا مفاجأه بالفوز علي بني مزار بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ليحجز مقعدا وسط الكبار في بطولة كأس مصر .

وبركلات الترجيح فاز فريق ناصر الفكرية علي المنيا بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي .

وضرب فريق الترسانه موعدا مع الكبار في بطولة الكأس بعد الفوز بثنائيه نظيفة علي كوكاكولا في مباراة شهدت اصرار لاعبي الشواكيش علي مصالحة الجماهير بعد نتائجه السلبيه في دوري القسم الثاني .

واكد فريق بورتو قوته وحقق الفوز علي فريق اف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف ليمثل محافظة السويس في بطولة الكأس
فيما خرج منتخي السويس علي يد شقيقه القناة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وواصل المنصورة سلسة كبيرة بدون هزيمة في دوري القسم الثاني وبطولة الكأس وحقق فوز اخر علي اتحاد نبروه بنتيجة هدفين مقابل هدف بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل السلبي لتكون الانظار كلها متجه نحو ممثل الدقهلية ويتصدر توقعات الجميع في تحقيق مفاجأة في دور ال٣٢ من البطولة والفوز علي فرق قمة الدوري الممتاز .

ورغم قلة الامكانيات حقق فريق مركز شباب سمنود الفوز علي فاقوس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف بفضل اصرار لاعبيه علي الظهور امام فرق الاضواء والشهرة .

وانضم له فريق مركز شباب تلا لركب المتأهلين بتحقيقه الفوز علي بني عبيد بركلات الترجيح بنتيجة خمسة مقابل اربعة اهداف بعد انتهاء الوقت الاصلي بنتيجة التعادل الايجابي هدفين لكل منهما .

وفي مباراة تعد الابرز بين لقاءات اليوم بسبب تأخيرها اكثر من نصف ساعة لغياب الحكم الاول حقق طنطا الفوز بثلاثية نظيفه علي بهتيم ليكسر كبريائه وسط جمهورة وعلي ارضه .

وفاز فريق غزل المحلة علي مضيفة جمهورية شبين بهدف دون رد ، وخسر فريق فاركو بهدفين مقابل هدف من ابو قير للاسمدة ،وحجز الجزيرة المطروحي المقعد الاخير بالفوز علي الاولمبي بركلات الترجيح بأربعة اهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل هدفين لكل منهما .

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