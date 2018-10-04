التخطيط: نستهدف مشاركة الصناعة بـ20% من حجم النمو العام الحالي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن وزارتها هي الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.





وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تولي قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على جميع القطاعات، ويعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.





وأكدت أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18 /2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.