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ثقافة

ختام مشاهدات نوادي المسرح بثقافة الدقهلية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض مشاهدات نوادي المسرح بثقافة الدقهلية، بحضور أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من عبدالله رجال وأحمد عبد الجليل وعادل بركات وذلك بقصر ثقافة المنصورة، شملت العروض عرض "صدى الصمت" تأليف د. قاسم مطرود وإخراج عبدالباري سعد.

تدور أحداث العرض بين لاجئين في بلدٍ منحهما اللجوء، كل منها يتحدث بلغة بلده إلا أننا سنجعلهم يتحدثان باللغة العربية للضرورات الفنية وتعتمد المسرحية على الحوارات الجانبية لتوضيح العلاقات بينهما وخسارة كل منهما في إطار مسرحي من تقديم شخصية تدعى الدراماتورج الذي يقوم بالتعليق على الحدث حينا وأحيانا أخرى يتدخل في الأحداث.

وعرض آخر يحمل اسم "طرح الحرير" تأليف شريف صلاح الدين وإخراج محمد البيه تدور أحداث هذا النص فى أواخر القرن التاسع عشر نجد الرسام فى يوم احتضاره تدخل عليه فتاة وتريد منه أن يرسمها وبعد مرور الأحداث نجد أن هذه الفتاة تريد أن تقوم بعمل مكاشفة للرسام على ما فعله فى الماضى مع أمها وهو يحاول أن ينساه فتبدأ الفتاة فى تجسيد شخصية فى الماضى فيتذكر ما كان يهرب منه حتى لا يندم ويموت وفى النهاية يقع الرسام فى الندم ويموت.

النص الثالث حمل اسم "ظلال" تأليف خالد توفيق وإخراج ممدوح أبو عوف وتدور أحداثه حول مجموعة من الناس يجلسون في مكان مظلم يحكون مشاكلهم وهناك شخص يتحكم في الضوء ، ويقدم العرض رسالة لمناقشة بعض سلبيات المجتمع مثل قضية التحرش ومشاكل الزواج وعدم الاستسلام لتلك المشاكل.

وكان آخر عرض يحمل اسم " أحلام شقية " تأليف سعد الله ونوس وإخراج كريم ضياء الدين ويتحدث العرض عن قضايا المرأة المعاصرة وما تواجهه من أفكار تقليدية تجعلها تعيش في تابوهات مغلقة ، ويقدم العرض رسالة بأنه يجب أن نحلم ونتغير بقدر ما يمكن ولكن بعد أن نتأنى ونفكر في نتائجه.

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