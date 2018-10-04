احمي طفلكِ من الإصابة بالأكزيما

يصاب نسبة كبيرة من الأطفال ببعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، والتى تسبب للطفل، العديد من الأعراض المزعجة مثل تهيج الجلد والحكة والاحمرار.





أكد أخصائى طب الأطفال، الدكتور نبيل فوزى، أن الأكزيما تظهر لدى الأطفال حول الفم والذقن والخدين وبعض المناطق الأخرى من الجسم ومع إهمال الحالة، فقد تنتشر الأكزيما لتصيب كامل الجسم بما فيه فروة الرأس.





وللوراثة دور كبير فى الإصابة بالأكزيما، كما أن للتغذية دور كبير فى الإصابة بها مثل المكسرات والأكلات البحرية وبعض أنواع الحليب.





وتساعد مجموعة قواعد سريعة يجب الالتزام بها فى حماية طفلك المصاب بالأكزيما مثل تجنب الاستحمام اليومي للطفل واستخدام غسول طبى والحرص على تهوية المنزل باستمرار وإبعاد الطفل عن الحيوانات الأليفة.