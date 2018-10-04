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تعليم

وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد.. اليوم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدورة (172) لمجلس الأكاديمية لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2017، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا. 

ويعلن أسماء الفائزين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، اليوم الخميس بمقر الأكاديمية.

ويعلن وزير التعليم العالي، أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد، سنويا، وذلك من أجل دعم وتشجيع الباحثين، والمراكز البحثية، ما يعود بالنفع على المجتمع، من خلال تقديم أبحاث تخدم وتحل المشكلات المجتمعية.

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