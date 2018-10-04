وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد.. اليوم

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدورة (172) لمجلس الأكاديمية لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2017، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.





ويعلن أسماء الفائزين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، اليوم الخميس بمقر الأكاديمية.



