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اقتصاد

ارتفاع حصيلة الضرائب من قناة السويس لـ28.2 مليار جنيه في 11 شهرا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:19 ص
صدى البلد
محمد يحيى
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع حصيلة الضرائب من هيئة قناة السويس لنحو 28.2 مليار جنيه مقارنة بـ 20 مليارًا في 11 شهرًا للعام المالي الماضي مقارنة بالفترة المناظرة.

وأضاف التقرير، أن الضرائب المحصلة من أرباح هيئة البترول بلغت 23.13 مليار جنيه في الـ11 شهرًا الأولى للعام المالي الماضي مقابل 10 مليارات بنفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية إلى 110.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقابل 77.81 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة 33 مليار جنيه.

ووصلت حصيلة الضرائب من الشركات الأخري نحو 59.1 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي مقابل 43.95 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.

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