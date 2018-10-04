انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن (قرى الوحدة المحلية بنقيطة، وقرى الوحدة المحلية بكوم الدربي، وقرى الوحدة المحلية ببرق العز)؛ وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 5 /10 /2018 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق6 /10 /2018 ؛ وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب أسفل كوبري سندوب العلوي .





وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



