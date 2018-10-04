ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية غدا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:27 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن (قرى الوحدة المحلية بنقيطة، وقرى الوحدة المحلية بكوم الدربي، وقرى الوحدة المحلية ببرق العز)؛ وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 5 /10 /2018 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق6 /10 /2018 ؛ وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب أسفل كوبري سندوب العلوي .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياة متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

ترشيحاتنا

البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

حكم أخذ قرض عمل لغرض التجارة والربح

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

قافلة سعاد كفافي تعالج 21 ألف حالة وتجري 120 عملية جراحية بالوادي الجديد

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

أحمد السقا وأمير كرارة يأكلان كفتة فاسدة.. صورة

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

محافظ أسوان: صندوق لتلقي شكاوى المواطنين

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

ديزل محمد رمضان يحافظ على الترتيب الثالث بـ22 مليون جنيه

تكثيف الخدمات الأمنية على مداخل القاهرة لضبط قائدي النقل الثقيل المخالفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟