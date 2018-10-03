مصطفى الفقي يتحدث عن دور وزارة الخارجية خلال حرب 6 أكتوبر

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن وزارة الخارجية كانت معنية خلال حرب 6 أكتوبر بأمور الحرب بنسبة كبيرة، وبشكل موازٍ مع القوات المسلحة.



وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية أم بي سي، أن وزارة الخارجية كانت في حالة استنفار حقيقي طوال فترة الحرب، وقد كانت كل سفارات مصر بالخارج منتبهة ومراقبة للأجواء العالمية وفي حالة استعداد تام.



وأشار المفكر السياسي، إلي أن الخارجية قدمت شخصيات كثيرة أسهمت في مسار الحرب من وزراء خارجية مثل "مراد غالب، محمد حسن الزيات، إسماعيل فهمي، محمد حافظ إسماعيل".